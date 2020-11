Voller Erfolg für den virtuellen LiSEC Campus 9. November 2020 Über 1.000 Besucher aus der ganzen Welt folgten der Einladung auf die virtuelle LiSEC Messe, die von 27. bis 30.10.2020 stattfand. Der LiSEC Campus basiert auf modernster Gaming-Technologie und bietet den Gästen digital begehbare Pavillons, in denen sie LiSEC Maschinenhologramme und 3D-Modelle sowie das gesamte LiSEC Produktportfolio erleben können. Moderierte Expertengespräche, Einblicke in die Produktion, Online Seminare und interaktive Kommunikationsmöglichkeiten rundeten das umfangreiche Angebot der virtuellen Messe ab.

„Die letzten Monate mit der Covid-19-Pandemie haben gezeigt, dass eine digitale Kommunikation mehr und mehr akzeptiert wird. Der Erfolg des LiSEC Campus bestärkt uns, diesen Weg weiter konsequent zu gehen“, ist sich Gottfried Brunbauer sicher. Er treibt die positive Entwicklung des Unternehmens weiter voran. In den Fokus stellt Herr Brunbauer vor allem die Flexibilisierung und Digitalisierung von LiSEC.



LiSEC „all in one solutions“

„Der Kunde bekommt bei LiSEC alle Lösungen für die gesamte Prozesskette der Glasverarbeitung aus einer Hand – die Maschinen, die Software für die Anlagen aber auch passgenaue Produkte für die Warenwirtschaft oder das Controlling“, betont Gottfried Brunbauer. „Das verstehen wir unter ‚all in one solutions‘“. Unter diesem Motto präsentierte sich auch der virtuelle LiSEC Campus. Wichtiger Bestandteil der „all in one solutions“ Philosophie ist der Bereich Service, in den LiSEC viel investiert. „Unser exzellenter Service ist oft ausschlaggebend für die Kaufentscheidung für eine LiSEC Lösung“, erzählt Dr. Roger Hafenscherer, Direktor des After Sales Service bei LiSEC, im Rahmen der Messe.



LiSAIR Express Delivery Service

Auf dem Campus stellte LiSEC auch seinen neuen Service LiSAIR vor, der einmalig in der Branche ist. Mit ihm bringt ein Helikopter Ersatz- oder Verschleißteile in Windeseile zum Kunden. Ab eingegangenem Auftrag vergehen bei einer Entfernung von beispielsweise 240 km nur ca. 3,5 Stunden, bis die Lieferung am nächstmöglichen Landeplatz eintrifft. Und bei Bedarf fliegt der Monteur gleich mit.



Eine starke Unternehmensgruppe

Auch die LiSEC Partner Schraml Glastechnik, Glastronic, Glastech und Cericom haben sich auf dem virtuellen Campus präsentiert. Mit ihren spezialisierten Bereichen spielen sie eine wichtige Rolle bei den LiSEC „all in one solutions“. Als Teil der LiSEC Gruppe kauft und verkauft etwa GLASTRONiC gebrauchte LiSEC Glasbearbeitungsmaschinen. GLASTRONiC garantiert dabei den einwandfreien Betrieb der Anlagen und die Kunden schätzen das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis.



Viele Neuheiten und Weiterentwicklungen

An den vier Messetagen präsentierte LiSEC viele neue Lösungen für die gesamte Glasverarbeitungsprozesskette. Die Besucher konnten sich etwa rund um die neue Anlage PlusLam mit ausgefeilter Laminiertechnik und die neue Generation der LiSEC Verbundglasschneideanlage VSL-A informieren. Auch die Isolierglaslinie für thermoplastische Abstandhalter (TPA) wurde konsequent hinsichtlich Qualität und Flexibilität verbessert. Zu bestaunen gab es des Weiteren die neue Anlage zum manuellen Versiegeln von Isolierglaselementen MSA-A30 und die Kombi-Bearbeitungsmaschine SplitFin, die Kantenbearbeitung und Innenbearbeitung trennt. Ein Highlight des LiSEC Campus war der Industrieroboter RHH, der bei der Härtebettbeladung und -entladung seine Vorteile hinsichtlich Flexibilität und Leistungsfähigkeit voll ausspielt.



Ausblick auf das Jahr 2021

Die Zukunft mit der weltweiten Covid-19-Pandemie ist auch für LiSEC nicht leicht zu planen. Das Unternehmen will jedoch weiterhin auf technologisch hochentwickelten Märkten, wie Europa und Asien, mit innovativen, vollautomatischen Lösungen überzeugen. Zudem werden wachsende Märkte wie Indien oder Lateinamerika mit qualitativ hochwertigen LiSEC Basis-Anlagen weiterentwickelt. Ziel von LiSEC ist, die Regionen mit sogenannten LiSEC-Hubs zu stärken und vor Ort Wissen und Ressourcen aufzubauen, um beim Kunden schneller reagieren zu können. Im Jahr 2021 will LiSEC wieder auf realen Messen vertreten sein. Gottfried Brunbauer zählte im Rahmen des virtuellen Campus Veranstaltungen auf, wie die glasstec in Düsseldorf, die China Glass, die Vitrum in Mailand sowie die GlassBuild America. Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie werden diese um virtuelle Formate wie dem LiSEC Campus erweitert. „Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, nächstes Jahr das 60-jährige Firmenjubiläum zu feiern, und hoffen auf ein schönes Event im Herbst 2021“, ergänzte Brunbauer.

Wer den LiSEC Campus noch erkunden möchte, kann sich gerne unter sales@lisec.com melden, um eine Campus-Tour mit einem LiSEC Verkäufer zu vereinbaren.